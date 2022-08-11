Латвия объявила РФ спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам

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Парламент Латвии объявил Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма. Об этом говорится на сайте латвийского сейма.

«В четверг, 11 августа, сейм принял заявление, в котором признает действия российских военных на Украине терроризмом, "а Россию - страной - спонсором терроризма"», - передает ТАСС сообщение.

Сейм Латвии также призвал страны Европейского союза немедленно приостановить выдачу виз гражданам Российской Федерации и Белоруссии. Кроме того, латвийский парламент призвал «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».

Ранее посольство Латвийской Республики в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи виз гражданам России. В заявлении дипмиссии Латвии сообщается, что прием заявлений на разрешение въезда на территорию страны для россиян закрыт на неопределенный срок.

До этого Министерство иностранных дел России выражало протест в связи с давлением на российских граждан, въезжающих в Латвию. Как сообщили в МИД РФ, в частности, власти требуют подписать бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации и в случае отказа ограничивают въезд в страну.