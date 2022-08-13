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МИД РФ: имена Бута, Грайнер и Уилана упоминаются в диалоге с США по обмену

Анна Назайкина
12:06 13.08.2022
Обсуждение идет в рамках определенных президентами каналов, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД РФ: имена Бута, Грайнер и Уилана упоминаются в диалоге с США по обмену
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Имена российских граждан Виктора Бута, а также граждан Соединенных Штатов Бриттни Грайнер и Пола Уилана звучат в диалоге РФ и США по возможному обмену заключенными, рассказал в беседе с ТАСС директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев.

По его словам, названные имена, действительно, как и утверждалось ранее в американских средствах массовой информации, фигурируют в ходе контактов Москвы и Вашингтона.

«Обсуждение...идет в рамках определенных нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа "не навреди”», - сказал он.

Дарчиев добавил, что именно благодаря такому подходу недавно удалось осуществить быстро и успешно обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента из США Тревора Рида.

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