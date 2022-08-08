«Знай, где ты находишься»: Шакил О'Нил прокомментировал приговор баскетболистке Грайнер

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Четырехкратный чемпион NBA, знаменитый баскетболист Шакил О'Нил прокомментировал приговор соотечественнице Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков. Он отметил, что необходимо знать законы той страны, в которой находишься.

«Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы», - сказал баскетболист в подкасте The Big Chair Breaker.

По его словам, подобное происходит «везде и постоянно». Так, О'Нил напомнил о том, что на минувшей неделе чемпиона NBA Имана Шамперта задержали в аэропорту Далласа с пакетом марихуаны, уточняет «Чемпионат». По законам штата, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам заключения в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Также спортсменка должна выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спортсменка может воспользоваться прописанной в российском законодательстве процедурой помилования.