CNN: Байден поддержал идею обменять Бута на Грайнер и Уилана

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддержал инициативу обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американского шпиона Пола Уилана и баскетболистку США Бриттни Грайнер. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомых с ходом обсуждений.

Отмечается, что соответствующее предложение администрации американского президента российской стороне было направлено еще в июне. Однако о деталях обмена пока ничего неизвестно. Как сообщает телеканал, дальнейшее развитие событий зависит от России.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил факт предложения об обмене, но отказался раскрывать его детали. Он добавил, что намерен обсудить инициативу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Также стало известно, что возможный обмен гражданина Российской Федерации Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на заключенных в России американцев возможен только с одобрения главы Белого дома Джо Байдена. С таким заявлением выступил адвокат российского предпринимателя Стив Зиссу.