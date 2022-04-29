Ярошенко рассказал, что ему помогло выжить в американской тюрьме

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Российский летчик Константин Ярошенко на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой поблагодарил всех, кто внес вклад в освобождение россиянина из американской тюрьмы. Летчик отметил, что для этого свои усилия приложили даже президент и глава МИД РФ.

«Мне очень приятно, что все - лично вы, президент, наш министр иностранных дел и весь русский народ мне помогли выстоять в этой очень тяжелой ситуации и выжить. Только лишь вера в то, что меня ждут в что я скоро вернусь», - рассказал Ярошенко.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.