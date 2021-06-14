Уилан попросил Байдена вернуть его домой

Американец Пол Уилан, осужденный в России на 16 лет за шпионаж против РФ, попросил Джо Байдена вернуть его домой.

«Я невиновен. Я не совершал преступлений, связанных со шпионажем. Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре», – приводит The Detroit News слова Уилана, которые ранее распространила его семья.

Гражданин США Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ при проведении спецоперации в конце декабря 2018 года в Москве. В июне 2020 года он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Процесс над ним проходил под грифом «Совершено секретно», рассмотрение в зале суда также проходило в закрытом режиме. Уилан заявил в своем последнем слове, что шпионажем не занимался.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью NBC News заявил, что не исключает обмена заключенными между РФ и США. Отвечая на вопрос, не желают ли российские власти освободить заключенных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана, российский лидер ответил, что знает существовании граждан США, которые отбывают наказание в тюрьме в России, однако, по его словам, если сравнить это с числом россиян, которые находятся в тюрьмах США, то «эти цифры несопоставимы».