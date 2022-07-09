В МИД Шри-Ланки сообщили об отмене визита делегации правительства в Москву из-за ситуации в стране

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Визит делегации правительства Шри-Ланки в Москву, который был запланирован на 10-16 июля, отложен в связи с ситуацией в островном государстве. Об этом сообщил в субботу источник в Министерстве иностранных дел Шри-Ланки.

«С учетом внутриполитической ситуации Сусил Премаджаянтха (спецпредставитель президента Шри-Ланки, министр образования страны - прим. ред.) был вынужден отложить визит в Россию», - сказал ТАСС источник на условиях анонимности.

Ранее член парламента островного государства, лидер партии «Мусульманского конгресса Шри-Ланки» Рауфф Хаким сообщил, что спикер парламента станы Япа Абейвардена принял решение оставить свою должность.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улице Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Во время экстренного заседания лидеров политических партий, президента призвали подать в отставку. Сам президент страны Готабай Раджапакс сообщил премьер министру, что готов принять любое решение, которое примут лидеры политических партий.