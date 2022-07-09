Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку
В Шри-Ланке началось экстренное заседание лидеров политических партий, созванное на фоне протестов в стране. В ходе заседания депутаты призвали президента Готабая Раджапакса подать в отставку.
«Собрание лидеров партий под председательством спикера приняло решение о том, что президент Готабайя Раджапакса должен подать заявление об отставке», - сообщает издание Newswire.
Ранее президент Шри-Ланки сообщил премьер-министру страны, что готов принять любое решение, которое примут лидеры партий. Премьер Ранил Викремесингхе объявил о созыве специального собрания партий для обсуждения ситуации. Также он попросил немедленно созвать парламент страны.
Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улице Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец.