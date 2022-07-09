Призванный стать президентом страны спикер парламента Шри-Ланки решил уйти в отставку

Политик также решил написать письмо президенту и премьер-министру с просьбой уйти в отставку на фоне подавляющего требования представителей политических партий.

© Фото: Xinhua, Globallookpress

Член парламента, лидер «Мусульманского конгресса Шри-Ланки» Рауфф Хаким сообщил, что спикер парламента станы Япа Абейвардена принял решение оставить свою должность. По словам Хакима, политик также решил написать письмо написать президенту Готабае Раджапаксе и премьер-министру Ранилу Викрамасингхе с просьбой уйти в отставку на фоне подавляющего требования представителей политических партий.

«Поправка к моему предыдущему твитту о (достигнутом) консенсусе просить премьер-министра и президента уйти в отставку. Консенсуса нет, поскольку премьер-министр не согласен. Спикер, однако, решил написать президенту и премьер-министру с просьбой уйти в отставку в соответствии с подавляющим большинством голосов», - приводит РИА Новости сообщение Хакима из соцсетей.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улице Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. В связи с этим в стране началось экстренное заседание лидеров политических партий. Во время него лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку.

