Опубликованы кадры с протестующими в дворце президента Шри-Ланки

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На Шри-Ланке в столице страны Коломбо протестующие ворвались в резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы. Всего на улицы города вышли несколько тысяч человек.

Агентство Ada Derana сообщает, что в результате столкновений пострадали по меньшей мере 31 человек, в том числе несколько полицейских. Двое находятся в критическом состоянии. Для разгона протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ и стреляют в воздух.

Ранее жительница Коломбо Алевтина Юрковска рассказал, что в мае с юга страны в эпицентр протестов прибыли люди, перед которыми стояла задача разогнать демонстрантов, которые обосновались у здания правительства и около месяца жили там в палатках. После того, как ситуация стала накаляться, по улицам побежали толпы и стали слышны звуки стрельбы.