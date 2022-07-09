Президент Шри-Ланки заявил о готовности принять любое решение лидеров партий на фоне протестов

© Фото: Amitha Thennakoon, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил премьер-министру страны, что готов принять любое решение, которое примут лидеры партий. На фоне протестов премьер Ранил Викремесингхе объявил о созыве специального собрания партий для обсуждения ситуации.

Об этом сообщает издание Ada Derana. Также премьер попросил немедленно созвать парламент страны.

Ранее депутаты Шри-Ланки подписали письмо с требованием к Раджапаксе уйти в отставку. В стране просят создать временное правительство во главе с премьер-министром.

Напомним, на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улице Коломбо. В ходе столкновений на улице города, части из них удалось прорваться в президентский дворец.