Опубликованы кадры с Путиным на катере в Кронштадте

Верховный главнокомандующий поздравил моряков с Днем ВМФ и обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде.

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Кремль опубликовал кадры с президентом России Владимиром Путиным на катере в Кронштадте.Глава государства поздравил моряков с Днем ВМФ и обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Кронштадт на парад в День Военно-морского флота России.

Президент России перед началом торжественного парада подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. После выступления главы государства ожидается, что он прибудет в Государственный музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Сейчас в Северной столице завершаются последние приготовления к Главному военно-морскому параду. А во Владивостоке уже состоялись торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, который в этом году прошел в бухте Золотой Рог.

На шести боевых кораблях флота, стоящих в парадном строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты Государственные и Военно-морские флаги.