Путин прибыл в Кронштадт на парад в День Военно-морского флота России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Путин прибыл в Кронштадт на парад в День Военно-морского флота России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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