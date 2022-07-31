Поднятые флаги и торжественные речи: во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ

Завершился парад серией артиллерийских залпов, которые были даны с борта фрегата «Маршал Шапошников».

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Во Владивостоке состоялся торжественный парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России, который в этом году прошел в бухте Золотой Рог.

На шести боевых кораблях флота, стоящих в парадном строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты Государственные и Военно-морские флаги.

Во главе парадной линии в бухте Золотой Рог впервые после модернизации был ошвартован на парадных бочках фрегат «Маршал Шапошников». Следом за фрегатом корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221». Замыкала парадный строй кораблей подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк». Общая длина строя кораблей составила более 1000 метров.

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц обошел парадный строй и поздравил каждый экипаж боевого корабля с профессиональным праздником.

Далее на вертолетной площадке с участием экипажа и оркестра штаба ТОФ прошел торжественный митинг в честь Дня ВМФ. Адмирал Сергей Авакянц произнес поздравительную речь, в ходе которой отметил, что нынешнее поколение моряков-тихоокеанцев продолжает дело старших поколений, совершенствует воинское мастерство и морскую выучку.

Завершился военно-морской парад серией артиллерийских залпов, которые были даны с борта фрегата «Маршал Шапошников».

Ранее Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-морского флота.

В праздничном приказе Шойгу подчеркнул, что граждане России гордятся героической историей Военно-морского флота, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями.