Путин в День ВМФ утвердит морскую доктрину и корабельный устав Военно-морского флота
Президент России перед началом парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается, в День ВМФ президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами России примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Российский лидер обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с праздником.
«Перед началом парада президент России подпишет указы об утверждении морской доктрины Российской Федерации и корабельного устава Военно-морского флота России», - говорится в сообщении.
Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.
Главный военно-морской парад традиционно состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющей. В этом году в мероприятии примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих.