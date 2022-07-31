Завершаются последние приготовления к главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге

Владимир Путин осмотрел парадную линию боевых кораблей и поздравил с праздником их экипажи.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В данный момент в Санкт-Петербурге завершаются последние приготовления к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ. Напомним, президент Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт, осмотрел парадную линию боевых кораблей и поздравил с праздником их экипажи.

Верховный главнокомандующий примет Главный военно-морской парад. После выступления президента России ожидается, что он прибудет в Государственный музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Там планируется утверждение важнейших для флота документов. Ожидается, что глава государства подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ.

Накануне президент осмотрел парк «Остров фортов». Президента сопровождали Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.