Завершаются последние приготовления к главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге
В данный момент в Санкт-Петербурге завершаются последние приготовления к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ. Напомним, президент Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт, осмотрел парадную линию боевых кораблей и поздравил с праздником их экипажи.
Верховный главнокомандующий примет Главный военно-морской парад. После выступления президента России ожидается, что он прибудет в Государственный музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.
Там планируется утверждение важнейших для флота документов. Ожидается, что глава государства подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ.
Накануне президент осмотрел парк «Остров фортов». Президента сопровождали Сергей Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера Ксения Шойгу, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.