В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Долгожданное освобождение: как ВС РФ и НМ ЛНР взяли под контроль Лисичанск

Валентин Гвоздев
Максим Крюков
18:28 03.07.2022
На центральной площади города и у мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны было поднято Знамя Победы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Лисичанск - это последний крупный город, который до последнего времени оставался под контролем украинских националистов. И вот, наконец, он перешел под полный контроль ВС РФ и сил Народной милиции ЛНР.

Еще на прошлой неделе на восточном фронте были отрезаны все пути для отхода националистов. Несколько дней назад были освобождены окраины Лисичанска. Подразделения Вооруженных сил России и НМ ЛНР взяли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, который украинские боевики превратили в свой укрепрайон и перевалочный пункт. В итоге кольцо вокруг города замкнулось.

Накануне Лисичанск перешел под полный контроль союзных войск. Полным ходом началась зачистка жилых кварталов. И уже традиционно - сразу после освобождения - жители города вышли приветствовать военнослужащих. На центральной площади и у мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны было поднято Знамя Победы.

Теперь впереди Славянск, Краматорск, Константиновка, Авдеевка и решающая битва за Донецкую Народную Республику, которая без сомнений будет освобождена так же, как сейчас освобождена Луганская область.

О том, как были освобождены город Лисичанск и Луганская Народная Республика в целом - в сюжете Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:27 В стране и мире
Турчак заявил, что восстановленный Мариуполь будет лучше старого
17:07 В стране и мире
В Кремле заявили, что Киеву необходимо принять условия Москвы по Украине
17:04 В стране и мире
Болгарию покидают объявленные персонами нон грата российские дипломаты
15:49 В стране и мире
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ пропали без вести ребенок и взрослый
15:24 В стране и мире
Видео
Мирзиеев заявил о жертвах массовых беспорядков в Нукусе
Популярное
МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском
Видео
Хэллоу, Америка: как СССР удалось скрытно разместить пять атомных подлодок у США
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Sunday Times: часть обязанностей Елизаветы II переходит к принцу Чарльзу
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.