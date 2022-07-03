Долгожданное освобождение: как ВС РФ и НМ ЛНР взяли под контроль Лисичанск

На центральной площади города и у мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны было поднято Знамя Победы.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лисичанск - это последний крупный город, который до последнего времени оставался под контролем украинских националистов. И вот, наконец, он перешел под полный контроль ВС РФ и сил Народной милиции ЛНР.

Еще на прошлой неделе на восточном фронте были отрезаны все пути для отхода националистов. Несколько дней назад были освобождены окраины Лисичанска. Подразделения Вооруженных сил России и НМ ЛНР взяли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, который украинские боевики превратили в свой укрепрайон и перевалочный пункт. В итоге кольцо вокруг города замкнулось.

Накануне Лисичанск перешел под полный контроль союзных войск. Полным ходом началась зачистка жилых кварталов. И уже традиционно - сразу после освобождения - жители города вышли приветствовать военнослужащих. На центральной площади и у мемориала памяти павших в годы Великой Отечественной войны было поднято Знамя Победы.

Теперь впереди Славянск, Краматорск, Константиновка, Авдеевка и решающая битва за Донецкую Народную Республику, которая без сомнений будет освобождена так же, как сейчас освобождена Луганская область.

О том, как были освобождены город Лисичанск и Луганская Народная Республика в целом - в сюжете Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».