Группировки войск под командованием Лапина и Суровикина замкнули кольцо вокруг Лисичанска

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Войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина совместно с Южной группировкой войск генерала Суровикина замкнули кольцо вокруг Лисичанска в Луганской народной республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, группировка Лапина овладела населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка, вышла к реке Северный Донец.

«В результате успешных наступательных действий, войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина... совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска», - сказал Конашенков.

Украинская группировка войск полностью заблокирована в лисичанском «котле», добавил представитель оборонного ведомства. По его словам, только за последние двое суток в плен сдались 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды Вооруженных сил.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.