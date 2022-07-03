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МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском

12:47 03.07.2022
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ о полном освобождении ЛНР.
МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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ВС РФ и силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

«Установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязнцево и Белая Гора», - сообщили в МО.

Уточняется, что общая площадь освобожденных территорий за последние сутки составила 182 квадратных километра.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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