Армия МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ о полном освобождении ЛНР. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: ВС РФ и силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Об этом говорится в заявлении Минобороны России. «Установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязнцево и Белая Гора», - сообщили в МО. Уточняется, что общая площадь освобожденных территорий за последние сутки составила 182 квадратных километра. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика