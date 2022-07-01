В МО РФ заявили о взятии под контроль Лисичанского НПЗ и выходе непосредственно к Лисичанску

За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, добавили в МО РФ.

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ВС РФ совместно с силами ЛНР в ходе успешного наступления вышли непосредственно к Лисичанску, сообщил в ежедневной сводке официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка», - заявил он.

Конашенков рассказал о тяжелых потерях, которые несет украинская сторона. Так, согласно заявлению представителя российского военного ведомства, в одной Верхнекаменке погибли более 120 украинских военных, а в Верхнекаменском убиты 70 человек.

По словам Конашенкова, из-за неудач, которые терпит противник, растет число дезертиров и тех, кто уклоняется от участия в боевых действиях. Наблюдается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Кроме того, командиры скрывают факт неукомплектованности подразделений. Как отметил Конашенков, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка, осталось в строю не более 20% военнослужащих.

В общей сложности с начала спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла более 350 самолетов и вертолетов, более 1 400 беспилотников, а также танки, бронемашины, ЗРК, РСЗО, орудия ствольной артиллерии, минометы, военные автомобили.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Тор-М2», которые прикрывают подразделения ВС РФ, ЛНР и ДНР от атаки с воздуха в ходе спецоперации на Украине. Зенитчики ведут боевое дежурство в круглосуточном режиме. Выявленные самолеты, вертолеты и беспилотники противника уничтожаются.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов