Полная готовность: кадры начала парада ко Дню ВМФ в Балтийске

В воскресенье, 31 июля, в России проходят торжественные мероприятия в честь главного праздника военных моряков.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы первые кадры парада ко Дню Военно-морского флота в Балтийске. Можно заметить, какая торжественная обстановка царит перед главным праздником военных моряков, несмотря на хмурую погоду.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге уже завершился Главный военно-морской на День ВМФ. Российскому флоту в этом году исполняется 326 лет.

Парад принял президент России Владимир Путин. Перед началом смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Сопровождали президента министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Перед началом парада Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав военно-морского флота России. Соответствующие указы Путин подписал в Петропавловской крепости.

В своей речи перед началом Главного парада ко Дню ВМФ лидер государства заявил, что отечественный флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами. Владимир Путин подчеркнул, что возможности флота позволяют молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу РФ.