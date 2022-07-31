Армия Главный военно-морской парад-2022 Путин заявил, что флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами Андрей Аркадьев Глава государства подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин перед началом Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге утвердил Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно-важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что возможности российского флота позволяют молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу РФ. Президент также заявил, что поставки новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ начнутся уже в ближайшие месяцы. Первым с этим оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», добавил Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика