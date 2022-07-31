Армия Главный военно-морской парад Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ России Тимур Шерзад Соответствующие указы президент России подписал в Петропавловской крепости, перед началом Главного военно-морского парада. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав военно-морского флота России. Соответствующие указы Путин подписал в Петропавловской крепости, перед началом Главного военно-морского парада. Ранее Путин, Шойгу и Евменов поздравили военных моряков с Днем ВМФ на Кронштадтском рейде. Главный военно-морской парад идет в Петербурге и Кронштадте, но он не единственный. Парады в честь Дня ВМФ идут по всей стране, и даже за ее пределами - в Сирии. А парад во Владивостоке уже завершился. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика