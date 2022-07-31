Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ России
Соответствующие указы президент России подписал в Петропавловской крепости, перед началом Главного военно-морского парада.
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Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав военно-морского флота России.
Соответствующие указы Путин подписал в Петропавловской крепости, перед началом Главного военно-морского парада.
Ранее Путин, Шойгу и Евменов поздравили военных моряков с Днем ВМФ на Кронштадтском рейде.
Главный военно-морской парад идет в Петербурге и Кронштадте, но он не единственный. Парады в честь Дня ВМФ идут по всей стране, и даже за ее пределами - в Сирии. А парад во Владивостоке уже завершился.