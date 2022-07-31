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Погода празднику не помешает: как Балтийск готовится к параду в честь Дня ВМФ

Максим Румянцев
10:27 31.07.2022
Корреспондент отметил особое географическое положение региона, которое, конечно, накладывает свой отпечаток. Здесь, например, подлетное время натовской авиации исчисляется минутами, да и наземные группировки соседей ближайших регулярно проводят свои маневры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Максим Румянцев работает в Балтийске, где скоро состоится парад Балтфлота в честь Дня Военно-морского флота. Он описал обстановку, царящую перед праздником военных моряков. 

«Погода, может быть, не самая солнечная, но празднику это, однозначно, не помешает. Балтийский флот встречает праздник просто готовым, и готовым к параду, разумеется. Я напомню, Балтийский флот - это группировка разновидовая, это не только корабли и подлодки, это еще и береговые войска, морская пехота, средства ПВО, авиация, и праздник сегодня, будьте уверены, у всех», - заметил корреспондент. 

Румянцев отметил особое географическое положение региона, которое, конечно, накладывает свой отпечаток. Здесь, например, подлетное время натовской авиации исчисляется минутами, да и наземные группировки соседей ближайших регулярно проводят свои маневры.

Летчики регулярно вылетают на сопровождение различных целей. Средства ПВО, комплексы С-400, постоянно мониторят небо не только над Калининградской областью, но и над частью Балтийского моря и Европы. 

«Парад - это возможность увидеть своими глазами то, что обычно происходит где-то далеко в море. Сам парад начнется уже в ближайшее время», - подчеркнул корреспондент.

Ранее «Звезда» показывала, как во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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