Главный военно-морской парад в Петербурге завершился

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В Петербурге завершился Главный военно-морской на День ВМФ. Российскому флоту в этом году исполняется 326 лет.

Парад принял президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. Перед началом смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Сопровождали президента министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

В параде приняли участие более 40 кораблей, подводных лодок, и катеров. Не менее зрелищная часть парада - воздушная. Свое мастерство продемонстрировали экипажи 42 самолетов и вертолетов.

Перед началом Главного Военно-морского парада Путин утвердил Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов