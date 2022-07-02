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Герасимов заслушал доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач спецоперации

Анна Назайкина
10:00 02.07.2022
Работая на командных пунктах, начальник Генштаба ВС РФ уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.

Также другие должностные лица доложили ему о боевом обеспечении действий российских группировок на различных направлениях.

В ходе работы на командных пунктах Герасимов обратил особое внимание на вопросы использования в боевых действиях автоматизированных систем боевого управления для наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск.

Ранее, 26 июня, главе Минобороны РФ генералу армии Сергею Шойгу доложили о нынешней обстановке, а также действиях российских ВС на основных направлениях спецоперации по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. Эти сведения министр заслушал во время личной инспекции группировки войск, задействованной в спецоперации.

Глава военного ведомства обратил отдельное внимание на вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также создания всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих в пунктах временной дислокации.

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