Шойгу заслушал доклады об обстановке на основных направлениях спецоперации в Донбассе

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Геннадий Дубовой, РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по нынешней обстановке, а также действиях Вооруженных Сил РФ на основных направлениях специальной военной операции по защите Донбасса. Глава Минобороны заслушал данные сведения в рамках личной инспекции группировки войск, задействованной в спецоперации.

Отмечается, что Шойгу обратил отдельное внимание на вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также создания всех необходимых бытовых условий для российских военных в пунктах временной дислокации. Кроме того, глава военного ведомства вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества, проявившим героизм в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО.

Ранее Сергей Шойгу на встрече с коллегами стран Содружества Независимых Государств в Москве обсудил развитие совместной системы связи. Участники заседания проанализировали состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах и согласовали финансирование развития объединенной системы ПВО.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.