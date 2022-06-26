Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск.
На командных пунктах ВС РФ он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских военнослужащих на основных операционных направлениях.
Глава Минобороны России уделил отдельное внимание организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.
Во время инспекции Шойгу также вручил российским военнослужащим государственные награды - медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества. Награды вручены за проявление героизма и самоотверженности при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов