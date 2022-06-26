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Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск

10:00 26.06.2022
Глава Минобороны РФ заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях на основных операционных направлениях.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск.

На командных пунктах ВС РФ он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских военнослужащих на основных операционных направлениях.

Глава Минобороны России уделил отдельное внимание организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.

Во время инспекции Шойгу также вручил российским военнослужащим государственные награды - медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества. Награды вручены за проявление героизма и самоотверженности при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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