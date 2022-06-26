Армия Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск Глава Минобороны РФ заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях на основных операционных направлениях. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск. На командных пунктах ВС РФ он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских военнослужащих на основных операционных направлениях. Глава Минобороны России уделил отдельное внимание организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих. Во время инспекции Шойгу также вручил российским военнослужащим государственные награды - медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества. Награды вручены за проявление героизма и самоотверженности при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика