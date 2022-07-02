Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации

Начальник Генштаба ВС РФ также заслушал доклады командующих о применении сил для выполнения задач специальной спецоперации.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, работая на командных пунктах группировок задействованных в спецоперации на Украине войск, уделил особое внимание вопросам использования в боевых действиях автоматизированных систем боевого управления для наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Герасимов также заслушал доклады командующих о применении сил для выполнения задач специальной спецоперации, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Двадцать шестого июня инспекцию задействованной в спецоперации группировки войск провел Министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства заслушал доклады об обстановке на основных направлениях СВО, обсудил создание бытовых условий для российских военнослужащих, а также вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества проявившим героизм военнослужащим ВС РФ.