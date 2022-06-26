Шойгу во время инспекции группировки ВС РФ обсудил создание бытовых условий для российских военнослужащих

Глава оборонного ведомства также заслушал доклады по текущей обстановке и действиях российских военнослужащих на основных операционных направлениях.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время своей инспекции российской группировки сил, задействованной в спецоперации на Украине, обсудил вопросы организации всестороннего обеспечения боевых действий и создание необходимых бытовых условий для российских военнослужащих в пунктах их временной дислокации.

Глава Минобороны РФ во время своего визита также заслушал доклады на командных пунктах российских группировок. В них ему доложили о текущей обстановке и действиях ВС РФ на основных операционных направлениях.

В завершении Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, медали «Золотая Звезда» Героя России и Ордена Мужества.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов