Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества проявившим героизм в спецоперации военнослужащим ВС РФ

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Вооруженных Сил РФ, которые проявили самоотверженность и героизм при выполнении боевых задач в специальной военной операции по защите Донбасса, государственные награды. Так, из рук главы Минобороны военнослужащие получили медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.

Министр наградил военных в ходе инспекции российской группировки войск (сил), задействованной в специальной военной операции. Во время этого Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по нынешней обстановке, а также действиях Вооруженных Сил РФ на основных направлениях СВО.

Ранее Министры обороны стран СНГ проанализировали мировую ситуацию с учетом российской операции на Украине. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что он и его коллеги из других стран наметили пути дальнейшего развития взаимодействия стран СНГ в обороне и военной безопасности.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.