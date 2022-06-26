Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества проявившим героизм в спецоперации военнослужащим ВС РФ
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Вооруженных Сил РФ, которые проявили самоотверженность и героизм при выполнении боевых задач в специальной военной операции по защите Донбасса, государственные награды. Так, из рук главы Минобороны военнослужащие получили медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.
Министр наградил военных в ходе инспекции российской группировки войск (сил), задействованной в специальной военной операции. Во время этого Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по нынешней обстановке, а также действиях Вооруженных Сил РФ на основных направлениях СВО.
Ранее Министры обороны стран СНГ проанализировали мировую ситуацию с учетом российской операции на Украине. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что он и его коллеги из других стран наметили пути дальнейшего развития взаимодействия стран СНГ в обороне и военной безопасности.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.