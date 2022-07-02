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Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил задействованные в спецоперации на Украине группировки российских войск

Анна Назайкина
10:00 02.07.2022
Генерал армии заслушал доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач спецоперации, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.

«Герасимов заслушал доклады командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», - говорится в сообщении МО РФ.

Ранее, 26 июня, стало известно, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в ходе специальной военной операции по защите Донбасса российскую группировку войск.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

По последним данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО на Украине удалось уничтожить 226 самолетов, 134 вертолета, 1 411 беспилотников, 353 ЗРК, 3873 танка и других боевых бронемашин, 699 боевых машин РСЗО, 3 067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 948 единиц военной автоспецтехники.

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