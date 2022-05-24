Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление Запада
Вооруженные силы РФ продолжат проведение спецоперации на Украине, несмотря на давление и помощь, которую официальный Киев получает со стороны западных стран, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», - сказал министр.
Шойгу также отметил, НАТО приближается к российским границам, расширяясь и далее на Восток, а Соединенные Штаты взяли курс на разрушение архитектуры безопасности, которая ранее действовала.
Ранее боец ЛНР рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву, в чем основное отличие боев в городе и на открытой местности.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов