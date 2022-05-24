Шойгу: Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление Запада

Все задачи специальной военной операции будут выполнены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Вооруженные силы РФ продолжат проведение спецоперации на Украине, несмотря на давление и помощь, которую официальный Киев получает со стороны западных стран, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», - сказал министр.

Шойгу также отметил, НАТО приближается к российским границам, расширяясь и далее на Восток, а Соединенные Штаты взяли курс на разрушение архитектуры безопасности, которая ранее действовала.

Ранее боец ЛНР рассказал корреспонденту «Звезды» Алексею Алексееву, в чем основное отличие боев в городе и на открытой местности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов