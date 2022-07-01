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Украина потеряла 3 873 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

12:25 01.07.2022
Также украинская сторона потеряла 226 самолетов, 134 вертолета, 1 411 беспилотников, 353 ЗРК, 699 боевых машин РСЗО, 3 067 орудий и минометов, а также 3 948 единиц специальной военной автотехники. 
© Видео: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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В Минобороны России озвучили актуальные потери военной техники Украины. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 226 самолетов, 134 вертолета, 1 411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 873 танка и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков. 

Также украинская сторона потеряла 699 боевых машин РСЗО, 3 067 орудий и минометов, а также 3 948 единиц специальной военной автотехники. 

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал о поиске виноватых в неудачах украинской стороны. Так, например, киевский режим возбудил уголовные дела на 171 военнослужащего ВСУ за «Горский» котел.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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