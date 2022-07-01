Армия Украина потеряла 3 873 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации Также украинская сторона потеряла 226 самолетов, 134 вертолета, 1 411 беспилотников, 353 ЗРК, 699 боевых машин РСЗО, 3 067 орудий и минометов, а также 3 948 единиц специальной военной автотехники. © Видео: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: В Минобороны России озвучили актуальные потери военной техники Украины. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 226 самолетов, 134 вертолета, 1 411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 873 танка и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков. Также украинская сторона потеряла 699 боевых машин РСЗО, 3 067 орудий и минометов, а также 3 948 единиц специальной военной автотехники. Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал о поиске виноватых в неудачах украинской стороны. Так, например, киевский режим возбудил уголовные дела на 171 военнослужащего ВСУ за «Горский» котел. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика