ВСУ выпустили по Донецку двадцать мин и снарядов калибра 120 и 155 мм

Были выпущены по пять снарядов из населенного пункта Первомайское в 01:45 и в 02:05 соответственно и десять мин в 00:45 из Марьинки.

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Вооруженные силы Украины ночью 24 июля в очередной раз подвергли обстрелу Донецк. Сообщается, что были выпущены десять мин из населенного пункта Марьинка и десять снарядов из Первомайское в 00:45, в 01:45 и в 02:05 соответственно.

ВСУ использовали снаряды калибра стран НАТО - 155 миллиметров. Также они применили десять мин калибром 120 миллиметров.

Информацию приводит представительство Донецкой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«01:45 н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - опубликовано сообщение в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось об обстрелах со стороны ВСУ за последние двое суток. Так, по Горловке и Пантелеймоновке выпущено десять снарядов, 23 июля Стаханов был обстрелян ракетой из РСЗО HIMARS.

Позже в тот же день - девять мин калибра 120 миллиметров по Новоселовке и десять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой.