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ВСУ обстреляли Стаханов ракетой из РСЗО HIMARS

Марина Крижановская
01:50 23.07.2022
По сообщению представительства ЛНР в СЦКК, обстрел был произведен в 22:56.
ВСУ обстреляли Стаханов ракетой из РСЗО HIMARS
© Фото: Sgt. James Hobbs Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские военнослужащие применили реактивную систему залпового огня HIMARS. Сообщается, что они обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике.

При обстреле вооруженные силы Украины применили одну ракету данной американской РСЗО. Обстрел был произведен в 22:56. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня).

«22:56 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», - приводится информация в Telegram-канале.

Ранее ВСУ вели массированный обстрел Запорожской области. Огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, целью были населенные пункты. В регионе сработала система противовоздушной обороны.

Позднее ВСУ выпустили десять снарядов по Горловке и пять по Новобахмутовке . По Горловке было выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметра, по Новобахмутовке - три выстрела из танка, а также пять снарядов калибром 122 миллиметра.

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