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ВФУ выпустили 10 снарядов по Ясиноватой

Анастасия Бобылева
22:21 23.07.2022
Как сообщили в СЦКК ДНР, было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
ВФУ выпустили 10 снарядов по Ясиноватой
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили об очередном обстреле со стороны ВФУ. В этот раз украинские войска выпустили десять ракет по населенному пункту Ясиноватая.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки Вооруженные силы Украины обстреляли 11 населенных пунктов. Всего было выпущено более 180 снарядов.

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