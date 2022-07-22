ВСУ выпустили 10 снарядов по Горловке и Пантелеймоновке

Согласно представительству ДНР в СЦКК, в общей сложности по Горловке и Пантелеймоновке украинскими войсками было выпущено десять ракет калибра 122 мм.

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Вооруженные силы Украины за десять минут обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУпо направлению: 21:50 - населенный пункт Озаряновка - населенный пункт Горловка (Шахта Румянцева): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 22.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о выпуске украинскими войсками пяти снарядов по Петровскому району Донецка. Согласно заявлению, Вооруженные силы Украины обстреляли город снарядами калибра 152 миллиметра.