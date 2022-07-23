В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ выпустили девять мин по Новоселовке

Алексей Курильченко
15:30 23.07.2022
По городу были выпущены мины калибра 120 миллиметров.
ВСУ выпустили девять мин по Новоселовке
© Фото: Народная милиция ДНР
Читайте нас на:

Вооруженные силы Украины совершили очередной обстрел Донецкой Народной Республики. На этот раз украинские войска выпустили девять мин калибра 120 миллиметров по Новоселовке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - н.п. Новгородское - н.п. Новоселовка: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее украинская армия вновь обстреляла Донецк, выпустив по Кировскому району 10 ракет из РСЗО «Град». Кроме того, согласно сведениям ведомства, был также обстрелян поселок Еленовка, по которому ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:23 Армия
Видео
На Красной площади торжественно вручили дипломы офицерам-кремлевцам
12:52 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили до 200 человек личного состава при ударе по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области
12:22 В стране и мире
Премьер Венгрии заявил, что события на Украине положат конец господству Запада
10:41 В стране и мире
Глава МИД ФРГ назвала вызовом для НАТО совместное фото Путина с Эрдоганом
08:34 В стране и мире
В Крыму заявили о преодолении последней киевской блокады
Популярное
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.