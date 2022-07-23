ВСУ выпустили девять мин по Новоселовке

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Вооруженные силы Украины совершили очередной обстрел Донецкой Народной Республики. На этот раз украинские войска выпустили девять мин калибра 120 миллиметров по Новоселовке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - н.п. Новгородское - н.п. Новоселовка: выпущено девять мин калибром 120 миллиметров», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее украинская армия вновь обстреляла Донецк, выпустив по Кировскому району 10 ракет из РСЗО «Град». Кроме того, согласно сведениям ведомства, был также обстрелян поселок Еленовка, по которому ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.