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Поставки, промзоны и арабские государства: как прошел визит Сергея Лаврова в Каир

Егор Левин
Кристина Пастушкова
18:22 24.07.2022
Кроме международной повестки, обсуждались также перспективы двустороннего сотрудничества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД России
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Поставку в Египет украинского и российского зерна, строительство атомной электростанции и многое другое министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в ходе визита в Каир. Город стал первым в рамках его пятидневного турне по странам Африки.

Визит Сергея Лаврова в Каир вызвал огромный интерес в Египте. В МИД Египта - невероятный аншлаг, собираются российские и египетские СМИ и очень шумно. По итогам переговоров Лавров и его египетский коллега Самех Шукри провели совместную пресс-конференцию. Журналисты с трудом размещаются в небольшом помещении и настраивают технику.

Лавров подчеркнул: Россия рассматривает Египет как одного из ведущих партнеров в регионе; годовой товарооборот между странами составляет почти 5 миллиардов долларов, а основными импортерами пшеницы в арабскую республику были Москва и Киев. Конфликт на Украине и антироссийские санкции повлекли за собой нарушение цепочек поставок - по данным Министерства снабжения Египта, оставшихся запасов зерна хватит на несколько месяцев, поэтому проблему должны разрешить заключенные накануне в Турции договоренности о вывозе украинской пшеницы из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции.

«Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда, а на протяжении их следования по открытому морю Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», - заявил глава российского министерства.

Также он заявил, что западные страны были заинтересованы в налаживании поставок прежде всего зерна из Украины, но Россия, которая поставляет на мировые рынки неизмеримо больше продовольствия, настояла на том, что эти вопросы решались комплексно. Лавров отметил, что РФ не против возобновления переговоров с Украиной, но Киев под давлением Запада настаивает на  диалоге только после победы на поле боя.

Кроме международной повестки, министры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Еще при содействии СССР в Египте было построено около 100 крупнейших промышленных объектов, в том числе Асуанская плотина, металлургический комбинат и алюминиевый завод, которые играют важнейшую роль в национальной экономике Египта.

Также на берегу Суэцкого канала строится российская промзона с отечественными предприятиями сельхозмашиностроения, нефтехимии, энергетики и стройматериалов. Произведенная в Египте российская продукция будет поставляться в страны Ближнего Востока и Северной Африки, и, по прогнозам экспертов, привлечет 7 миллиардов долларов инвестиций и создаст 35 тысяч рабочих мест.

В программе визита Сергея Лаврова в Египет - встреча с генсеком Лиги арабских государств и постоянными представителями стран-участниц. Глава МИД РФ рассказал, что западные послы требовали от представителей объединения не фотографироваться с ним, о чем даже есть официальный протокол дипломатов США, Великобритании и ЕС. Как и о неофициальной просьбе госдепа журналистам не снимать главу российского МИД, которую арабские журналисты проигнорировали.

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