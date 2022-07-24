Лавров выразил надежду, что ООН сможет добиться снятия санкций для экспорта зерна
Россия надеется, что Организации объединенных наций удастся добиться снятия санкций, которые могут помешать экспорту российского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Египта.
«В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты - теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН - он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», - заявил Лавров.
Напомним, 22 июля главы Минобороны России, Турции и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. В содержании меморандума - разблокирование поставок российской сельхозпродукции и удобрений, вывод их на мировой рынок, а также содействие в вывозе украинского зерна.