Лавров выразил надежду, что ООН сможет добиться снятия санкций для экспорта зерна

По словам главы МИД РФ, санкции мешают как заходу судов с зерном в порты, так и их страхованию.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ

Россия надеется, что Организации объединенных наций удастся добиться снятия санкций, которые могут помешать экспорту российского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Египта.

«В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты - теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН - он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», - заявил Лавров.

Напомним, 22 июля главы Минобороны России, Турции и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. В содержании меморандума - разблокирование поставок российской сельхозпродукции и удобрений, вывод их на мировой рынок, а также содействие в вывозе украинского зерна.