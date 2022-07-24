Лавров заявил, что желание Киева продолжать воевать опасно для народа Украины

По словам российского дипломата, требование Запада к Киеву продолжать воевать не пойдет на помощь народу Украины и самому государству.

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Чем дольше Киев и Запад будут стремиться воевать до последнего, тем дольше сохранится ситуация, при которой будут погибать мирные жители Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Чем дольше они (страны Запада - прим.ред.) продолжают требовать от Украины воевать до победного конца - причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит - тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу прежде всего украинскому народу и украинскому государству», - заявил Лавров.

В ходе встречи глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Каир надеется на продолжение сотрудничества с Москвой и осуществление совместных проектов. Он добавил, что у Египта с Москвой много совместных проектов и много сфер экономического сотрудничества. По словам дипломата, страна заинтересована в реализации этих проектов.