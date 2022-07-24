Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Арабскую Республику Египет. На следующий день, 24 июля, у него пройдут переговоры с руководством страны.
Данный визит открывает череду официальных поездок Сергея Лаврова по африканским странам. Так, запланированы визиты в Республику Конго, Уганду и Эфиопию.
В то же время, американская сторона якобы предпринимает попытки для создания имитации российской изоляции, дипломаты которой «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют». Это отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», - написала Мария Захарова.
Дипломат добавила, что российская сторона использует самих американских «партнеров».
«Американские "партнеры" даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», - добавила представитель МИД России.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить о недавно совершенных зарубежных поездках. Также российский лидер выразил желание обсудить на совещании вопросы международной повестки дня.