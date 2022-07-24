«Вы меня не должны фотографировать»: Лавров шуткой отреагировал на внимание журналистов в Египте

Мария Захарова предложили отправить снимки главы МИД РФ в Госдеп, чтобы там из «использовали в пропагандистских целях».

© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров шуткой отреагировал на желание журналистов его сфотографировать. Дипломат сказал, что «его не должны фотографировать».

«Отправьте фотографии в Госдеп - они очень беспокоились, что мы их будем использовать в пропагандистских целях. Могут использовать сами», - написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе форума «Большой двадцатки» в Индонезии представители некоторых стран выразили желание избежать совместного фотографирования. В качестве причины указывается фигура главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова.