Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ генералам Лапину и Абачеву

Ранее, 4 июля, Владимир Путин в ходе встречи с главой оборонного ведомства согласился с предложением присвоить звания Героев России Лапину и Абачеву. Впоследствии президент РФ подписал соответствующий указ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на командном пункте вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя РФ генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи СВО на Украине. Он заслушал доклады командующих группировками Сергея Суровикина и Александра Лапина, а также дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях.

Ранее, 4 июля, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой оборонного ведомства согласился с предложением присвоить такие высокие звания Лапину и Абачеву. Впоследствии российский лидер подписал соответствующий указ.

Напомним, что войска группировки «Центр» под командованием Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, после чего им удалось выйти к реке Северский Донец. «Центр» совместно с Южной группировкой войск под командованием Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.