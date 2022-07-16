Шойгу дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях

Целью наращивания является исключение возможности для Киева наносить массированные удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.

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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях.

Сегодня стало известно, что министр проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», - сообщили в МО РФ.

Глава оборонного ведомства на командном пункте заслушал доклады командующих группировками войск «Юг» и «Центр» Сергея Суровикина и Александра Лапина. Они доложили о выполнении боевых задач спецоперации, а также о характере действий противника.

Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии официальная Москва неоднократно подчеркивала, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация» - военная операция проводится с целью демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.