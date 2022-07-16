Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника

Глава военного ведомства проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине.

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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на командном пункте заслушал доклады командующих группировками войск «Юг» и «Центр» генерала армии Сергея Суровикина и генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров.

Они доложили главе российского военного ведомства об обстановке, о ходе выполнения российскими ВС боевых задач спецоперации и о характере действий вражеских сил.

Сегодня стало известно, что Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине.

В начале июля начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил задействованные в военной операции российские группировки войск. Тогда он заслушал доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач СВО. Кроме того, внимание было уделено вопросам боевого обеспечения действий российских группировок.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.