Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи спецоперации

На командном пункте глава военного ведомства заслушал доклады генерала армии Сергея Суровикина и генерал-полковника Александра Лапина.

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи спецоперации по защите народных республик Донбасса.

На командном пункте глава военного ведомства, в частности, заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что Шойгу лично проинспектировал задействованную в ходе военной операции российскую группировку войск. Тогда он ему доложили о текущей обстановке и о действиях ВС РФ на основных направлениях операции.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию страны.

По последним данным Минобороны, в общей сложности в ходе СВО на Украине удалось уничтожить 253 самолета, 137 вертолетов, 1 543 беспилотников, 355 ЗРК, 4 060 танков и других боевых бронемашин, 3 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 746 боевых машин РСЗО, а также 4 341 единицу военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.