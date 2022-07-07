Владимир Путин заявил, что спецоперация ведет к укреплению суверенитета РФ

Согласно словам Путина, начало спецоперации не было связано с этой целью - это побочный эффект.

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Начало специальной военной операции по защите республик Донбасса не было связано с укреплением суверенитета, это побочный эффект. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы РФ.

«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, и это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью - это побочный эффект. Неизбежный, но побочный эффект. Основная цель, как я уже это говорил, - это защита Донбасса и укрепление безопасности самой России», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин ответил фразой «пусть попробуют» на заявления западных стран о победе над Российской Федерацией на поле боя. До этого российский лидер заявлял, что открытия и достижения в науке невозможно совершать без Вооруженных сил.