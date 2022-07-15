Украина потеряла 4 060 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

Также за все это время уничтожены 253 украинских самолета, 137 вертолетов, 1 543 беспилотника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 4 060 танков и бронемашин. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 15 июля.

Также за все это время уничтожены 253 украинских самолета, 137 вертолетов, 1 543 беспилотника, 355 ЗРК, 746 боевых машин РСЗО, 3 147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 341 единица специальной военной автомобильной техники.

Официальный представитель российского оборонного ведомства также прокомментировал удар ракетами «Калибр» по гарнизонному Дому офицеров в Виннице. По его словам, удар был нанесен по военному объекту, где проходило совещание командования украинских воздушных сил с поставщиками вооружений из-за рубежа.

Также Конашенков рассказал о боевой работе российских сил ПВО. За минувшие сутки были сбиты два украинских штурмовика Су-25 и девять беспилотников. Истребительная авиация уничтожила в воздухе два украинских истребителя МиГ-29.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов